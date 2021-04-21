«Гений русской красоты и одежды!»: Поргина набросилась с поцелуями на Зайцева

Актриса Людмила Поргина появилась в студии программы «Пусть говорят» на Первом канале, которая была посвящена модельеру Вячеславу Зайцеву. Причем вдова Николая Караченцова вела себя очень странно. К примеру, как только она появилась в студии, то сразу набросилась с поцелуями на ничего не понимающего Вячеслава Зайцева.

«Я пришла к тебе мой сладкий! Гений! Гений вообще русской красоты и одежды. Ребята! Вот это платье Славочка сшил мне на свадьбу моего сына. Колю помнишь? Он был в вот таком белом смокинге».

Людмила Поргина

Как заметила Людмила Поргина, платье она хранила долгие годы. Именно в этом праздничном наряде, как заверила звезда, она когда-то венчалась с Николаем Караченцовым. По словам актрисы, этот наряд у нее просил историк моды Александр Васильев для своего музея, но она ему наотрез отказала.

Напомним, что Вячеслав Зайцев уже не один год страдает тяжелым заболеванием. В последнее время в Сети стали появляться странные ролики с кутюрье. Вокруг него крутятся люди из семейства Гарафутдиновых. Сам дизайнер считает их своими друзьями, но общественность не без оснований предполагает, что они претендуют на его богатства.

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