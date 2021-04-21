«Как крем-карамель»: Васильев рассыпался в комплиментах, увидев героиню шоу в удачном платье

Героиня очередного выпуска «Модный приговор» Ирина Пеньковская уже давно отчаялась найти для себя вещи по фигуре, ведь она дама весьма внушительных размеров. Поэтому носит практически всегда объемные футболки и лосины. Однако стилисты шоу смогли так преобразить девушку, что от комплиментов в ее адрес не смог удержаться даже Александр Васильев.

Увидев участницу программы на подиуме в оранжевом цветочном платье с воротничком «Клодин» и воланом понизу, он рассыпался в таких сладких комплиментах, которые от него мало кто слышал.

«Вы выглядите, как крем-карамель! Такая потрясающая, такая вкусная! Вас хочется сначала облизать, а потом надкусить!» — заявил он, немало смутив Ирину.

Эвелина Хромченко, наблюдающая за этой сценой, даже сделала замечание своему коллеге: «Александр, аккуратнее, ее молодой человек в студии. Сейчас вам не поздоровится».

От себя ведущая добавила, что представленный образ стал модным благодаря белым очкам-лисичкам, которые сейчас в тренде.

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