Приходилось поддерживать в сидячем положении: Зайцева под руки привели на «Пусть говорят»

Известный модельер то и дело заваливался на бок, когда его посадили на диван.

Модельер Вячеслав Зайцев, который уже не один год страдает тяжелой болезнью, появился в студии программы «Пусть говорят» на Первом канале. Кутюрье не мог передвигаться самостоятельно. Под руку его вел директор его модного дома Расул Ахмедов.

Когда Вячеслав Зайцев сел на диван, то стало понятно, что ему очень непросто удерживать сидячее положение. Его буквально приходилось поддерживать, чтобы он не завалился на бок.

В какой-то момент модельеру дали слово. Каждое предложение давалось Зайцеву с большим трудом. Он заявил, что не держит ни на кого зла.

«Дело в том, что мы с сыном Егором в прекрасных отношениях, прекрасно у нас все складывается. Я, Егор, мои внучки Настя, Маруся готовим новую молодежную коллекцию, которая будет с успехом продаваться. Я думаю, что это все глупости, что у нас давняя вражда». Вячеслав Зайцев

Напомним, что многих поклонников Вячеслава Зайцева вывели из себя ролики с участием модельера, которые появились в социальных сетях. Их снимали люди из семейства Гарафутдиновых, которые в последние годы крутятся около него. Многие считают, что они хотят в будущем получить его богатое наследство.

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