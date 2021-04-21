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Семенович в черном мини-платье с фантазийным вырезом и ботфортах предстала на премьере

Артистка снялась в фильме «Любовь и монстры».

Семенович в черном мини-платье с фантазийным вырезом и ботфортах предстала на премьере
Анна Семенович. Фото: Global look press

Накануне в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера российской комедии «Любовь и монстры», в которой одну из ролей сыграла Анна Семенович. На красной дорожке мероприятия артистка предстала в тотальном черном образе.

Анна Семенович на премьере фильма "Любовь и монстры".
Анна Семенович на премьере фильма «Любовь и монстры». Фото: Борис Кудрявов/ КП

Звезда примерила маленькое черное платье с фантазийным вырезом, скомбинировав его с кожаным жакетом и ботфортами. Колготки певица выбрала в сетку. Единственным ярким пятном в ее образе оказался клатч оттенка спелой тыквы.

Фотографам Анна позировала в компании актеров Романа Курцына и Вячеслава Манучарова, которые снимались с ней в картине. Как пишет КП, фильм не претендует на драматизм и глубину сюжета, это легкая развлекательная комедия, с которой приятно отвлечься от серых будней вечером.

Анна Семенович с Романом Курцыным и Вячеславом Манучаровым на премьере фильма "Любовь и монстры".
Анна Семенович с Романом Курцыным и Вячеславом Манучаровым на премьере фильма «Любовь и монстры». Фото: Борис Кудрявов/ КП

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Анна СеменовичВячеслав МанучаровРоман Курцын