Семенович в черном мини-платье с фантазийным вырезом и ботфортах предстала на премьере

Накануне в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера российской комедии «Любовь и монстры», в которой одну из ролей сыграла Анна Семенович. На красной дорожке мероприятия артистка предстала в тотальном черном образе.

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Звезда примерила маленькое черное платье с фантазийным вырезом, скомбинировав его с кожаным жакетом и ботфортами. Колготки певица выбрала в сетку. Единственным ярким пятном в ее образе оказался клатч оттенка спелой тыквы.

Фотографам Анна позировала в компании актеров Романа Курцына и Вячеслава Манучарова, которые снимались с ней в картине. Как пишет КП, фильм не претендует на драматизм и глубину сюжета, это легкая развлекательная комедия, с которой приятно отвлечься от серых будней вечером.

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