Татьяна Навка объяснила, почему ее шоу в Екатеринбурге не удалось показать в полном объеме

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка объяснила, почему шоу «Руслан и Людмила» для свердловских врачей в столице Среднего Урала — Екатеринбурге — не удалось провести в полном объеме, как это было сделано ранее в некоторых других городах.

«К сожалению, этот дворец спорта не позволяет нам показать шоу в полном объеме, как мы привозим в большие города. Немного не позволяет высота и медиакуб, потому что я летаю под куполом дворца. Очень хотели, но было невозможно. Знаю, что строится новый дворец. Как только достроится, привезем полное шоу со всеми техническими ноу-хау». Татьяна Навка

По словам Навки, это небольшое недоразумение не помешало провести праздник для врачей. На шоу присутствовали семь тысяч человек. Она заметила, что зрители были в полном восторге от программы фигуристов. Она же хочет еще раз сказать спасибо всем врачам, которые за последний год спасли тысячи жизней.

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Напомним, что в шоу «Руслан и Людмила» партнером Навки на льду является муж звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк, Петр Чернышев. Кроме того, перед зрителями выступали такие звезды, как Маргарита Дробязко, Повилас Ванагас и многие другие, сообщает «Комсомольская правда – Екатеринбург».

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