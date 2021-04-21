Чем питается королева Елизавета II
Видео
С чем носить кроп-топы: видеосоветы стилиста
Видео

На отдыхе: Чехова слегка придавила внушительную грудь тесным бикини, но только раззадорила этим публику

Ведущая в настоящий момент проводит отпуск в Майами в полном одиночестве.

На отдыхе: Чехова слегка придавила внушительную грудь тесным бикини, но только раззадорила этим публику
Анфиса Чехова. Фото: Global look press

Анфиса Чехова отправилась в отпуск в Майами без сопровождения подруги, сына или бойфренда. Хейтерам, которые тут же бросились ее «жалеть», она однозначно ответила в личном блоге, что вполне самодостаточна, чтобы не скучать одной. Она с легкостью находит общий язык с людьми, свободно ориентируется в пространстве, да и остаться со своими мыслями наедине — дело для нее приятное.

Ведущая не стала изменять себе и зарядила с морского побережья чередой снимков в бикини в Сеть, а последнее из них отличалось особо эротичным характером. Анфиса томно возлегла на пляже, изогнувшись на фоне моря словно кошечка. Чехова позировала в эротичном алом бикини с крайне плотным лифом, который прижимал ее пышную грудь. Этот момент не только не смутил ее почитателей, но напротив, раззадорил их интерес.

«Купальник – огонь», «Русалка наша уснула под утро, после знойной ночи», «Ой, красота какая!», «Шикарная», «Секси», «Классная картина», — откликнулись на фото в Сети фолловеры девушки.

Смотрите также

Тэги

Анфиса ЧеховаЗвезды в купальникахсекси