На отдыхе: Чехова слегка придавила внушительную грудь тесным бикини, но только раззадорила этим публику

Анфиса Чехова отправилась в отпуск в Майами без сопровождения подруги, сына или бойфренда. Хейтерам, которые тут же бросились ее «жалеть», она однозначно ответила в личном блоге, что вполне самодостаточна, чтобы не скучать одной. Она с легкостью находит общий язык с людьми, свободно ориентируется в пространстве, да и остаться со своими мыслями наедине — дело для нее приятное.

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Ведущая не стала изменять себе и зарядила с морского побережья чередой снимков в бикини в Сеть, а последнее из них отличалось особо эротичным характером. Анфиса томно возлегла на пляже, изогнувшись на фоне моря словно кошечка. Чехова позировала в эротичном алом бикини с крайне плотным лифом, который прижимал ее пышную грудь. Этот момент не только не смутил ее почитателей, но напротив, раззадорил их интерес.

«Купальник – огонь», «Русалка наша уснула под утро, после знойной ночи», «Ой, красота какая!», «Шикарная», «Секси», «Классная картина», — откликнулись на фото в Сети фолловеры девушки.

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