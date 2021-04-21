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Мнение Хромченко: какой рисунок на одежде делает женщину зрительно стройнее и выше

Принт с корректирующим эффектом сейчас очень актуален.

Мнение Хромченко: какой рисунок на одежде делает женщину зрительно стройнее и выше
Эвелина Хромченко. Фото: Борис Кудрявов/ "Экспресс газета"

Очередную программу «Модный приговор» посетила Ирина Пеньковская, полная девушка с фигурой «яблоко». Нарядить такую даму — дело не из легких, однако профессиональным стилистам проекта это удалось.

На подиум шоу пышнотелая дама вышла в стильном асимметричном наряде с рисунком в виде графики, который создавал вертикальные линии. А они, как известно, визуально сужают фигуру.

«Когда на одежде женщины с размером plus size появляется графика, особенно яркая и контрастная, особенно вот такая, в стиле мемфис, это немедленно помогает ей выглядеть стройнее, выше. И в образе своем в зеркале увидеть приближение того идеала, который она себе наметила», — прокомментировала представленный лук Эвелина Хромченко.

Заметим, что «народный стилист», который тоже попытался преобразить Ирину, сделал это не столь успешно. Александр Васильев нашел в созданном ею стайле сразу несколько грубых ошибок, включая мелкие украшения и слишком миниатюрную сумочку.

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