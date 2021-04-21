Тренд на геометричность: Бузова в актуальных имиджевых очках и винной кофте позировала в авто

Ольга Бузова пополнила свой модный арсенал актуальными имиджевыми очками-авиаторами. Современными их делает геометричная форма, которая, по мнению стилиста Елены Бестави, сейчас очень актуальна.

Отметим, что на подобном аксессуаре с угловатой формой остановила свой выбор и телеведущая Анфиса Чехова. Она прогулялась в трендовых очках по Майами, куда прилетела в полном одиночестве.

Ольга Бузова, судя по всему, обожает свою новую вещицу, поскольку в последнее время носит очки везде и всегда. Даже в командировку в Крым она не забыла их примерить, а кроме того, звезда устроила в них позирование в авто для своего инстаграма. В этот момент Ольга была облачена в винную кофту с капюшоном.

Смотрите также