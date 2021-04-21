Очень горячо: Рудова в экстремальном мини с волнующими грудями устроила эротичные танцы с Асмус

Наталья Рудова оказалась в числе звездных гостей прошедшей накануне вечеринки в честь 33-летия Кристины Асмус. Знаменитая блондинка примерила на праздник черное облегающее платье мини с боковым разрезом и дерзким декольте. Свой секси-наряд на тонких бретелях она дополнила грубыми ботинками на высокой подошве.

На тусовке 37-летняя актриса чувствовала себя словно рыба в воде, общалась с приятелями и гостями праздника, много времени проводила на танцполе. В какой-то момент она составила в танце пару виновнице торжества, эротично двигаясь и извиваясь с ней в такт музыке.

Отметим, что кроме взрослых гостей на тусовке присутствовала 7 летняя дочь Кристины Асмус, Настя. Она родилась в январе 2014 года в браке с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым. О своем разводе артисты объявили летом прошлого года.

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