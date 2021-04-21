«Грубейшие ошибки»: как категорически нельзя одеваться полным, рассказал Васильев

Очередной «народный стилист» попытался отвоевать пальму первенства у профессиональных стилистов программы «Модный приговор», составив комплект для пышнотелой 25-летней девушки Ирины Пеньковской. Увы, опыт получился неудачным. Корпулентная участница шоу стала выглядеть после преображения еще более крупно.

На примере представленного на подиуме лука Александр Васильев рассказал, как категорически нельзя наряжаться полным женщинам.

«В составлении любого комплекта самое важное — пропорции. Стилистка Татьяна здесь совершила грубейшие ошибки, они касаются как раз пропорций нашей героини», — сказал эксперт.

По его словам, дамам внушительных размеров недопустимо носить мелкие аксессуары и украшения вроде миниатюрного кулончика, малюсенькой брошки и сумочки героини. Визуально увеличивают размеры тела и компактные ботильоны, которые имеют контрастный цвет с лосинами.

«В результате ножки получаются обрезанными, все украшения теряются на просторах фигуры нашей героини. И это типичные ошибки, которые я никогда не рекомендую вам допускать. Если героиня крупнокалиберная, то и украшения должны быть крупными — кулон большим и обувь соответствующей», — высказался историк моды.

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