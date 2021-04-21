«Кризис пяти лет»: Бородина призналась, что ее дочь до сих пор иногда сосет пустышку

Ксения Бородина рассказала своим поклонникам в Сети о необычном поведении своей младшей дочки Теоны. По словам ведущей, она иногда изображает из себя маленькую и сосет пустышку.

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«Теона попросила достать бутылочку и повесила соску на одежду (исключительно дома), иногда вспоминает про нее, и то соска игрушечная. Она то забывает про это, то опять вспоминает. Говорит, на 5 минут, как малышка, потом опять начинает нормально общаться. Все это исключительно в рамках дома. Но из бутылочки пить очень нравится ей. Я не вижу ничего криминального, истерики не наблюдаю, смена настроения бывает, кризис пяти лет никто не отменял, конечно», — поведала она в личном блоге.

Многие подписчики знаменитой брюнетки заметили, что и с их детьми происходит нечто подобное, а кто-то сказал, что и во взрослом состоянии иногда очень хочется впасть в детство.

«Боже, как мы ее понимаем. Мы и в 34 хотим соску уже, мы устали. Мы хотим на ручки», «Как появилась вторая малышка, старшая подражает, просится на ручки и кричит как маленькая», «Наши детки слишком быстро взрослеют в современном ритме жизни и поэтому интуитивно и неосознанно тоскуют о «мимимишном времени», «Моей 11 лет, частенько пюрешки просит детские», — откликнулись на пост Ксении фолловеры.

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