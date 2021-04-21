Не учла совета Хромченко: Михалкова в велосипедках и укороченной куртке с бахромой отметилась на шопинге

Юлия Михалкова призналась, что покупка новых вещей доставляет ей большую радость. Однако ей совершенно неважно, какую новинку приобретать — дорогую, известного бренда или из масс-маркета.

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«Я могу одеться в Zara или у подруги, которая мечтает открыть собственное ателье. И выглядеть классно, чувствовать себя на миллион долларов», — написала экс-звезда «Уральских пельменей» в личном блоге.

Девушка запечатлела свой поход по магазинам на камеру и обнародовала видео в Сети. При этом в ее тотальном черном образе все-таки была вещь известной марки — солнцезащитные очки Dior. Юлия примерила кожаную куртку с бахромой, массивные ботинки на тракторной подошве, велосипедки. В руках артистка держала маленькую белую сумочку.

Отметим, что куртка оказалась укороченной и заканчивалась на линии талии, что, по мнению Эвелины Хромченко, недопустимо в сочетании с велосипедками или лосинами. Ведущая шоу «Модный приговор» убеждена, что этот облегающий элемент одежды нужно носить исключительно с «верхом» ниже линии бедер. Либо женщина должна оставаться в таком виде в спортзале или дома.

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