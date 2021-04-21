Платье с воротником «Клодин» и даже худи: Хромченко показала 5 модных вещей из экокожи

Экокожа уже несколько лет подряд не сходит с модных подиумов. Однако если раньше из нее шили только куртки, плащи брюки и юбки, теперь фэшн-арсенал модельеров и женщин выглядит гораздо разнообразнее. На «Модном приговоре» Первого канала Эвелина Хромченко представила 5 актуальных образаов с использованием искусственной кожи.

Как оказалось, из этого материала теперь шьют вполне партикулярные и даже романтичные вещи вроде платьев и деловых брючных костюмов. При этом кожаные наряды стилисты проекта предложили украсить экстратрендовыми аксессуарами вроде воротничка «Клодин» и пояса-баски (на баклажановом платье).

Вещи вроде худи и брюк джоггеров тоже можно было увидеть на сцене «Модного приговора». При этом совсем недавно их шили исключительно из комфортного трикотажа, поскольку они предназначались только для спорта. Теперь отношение к ним изменилось, как и материалы из которых они производятся.

Ну и не обошлось без мерцающего брючного комплекта лунного оттенка с теми же джоггерами и курткой, украшенной белым матерчатым поясом с пряжкой. Сияние в этом сезоне дизайнеры очень приветствуют. Причем не только в торжественных образах, но и повседневных.

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