«Любовь с первого взгляда»: Надя Оболенцева предстала в таком же костюме, как у Валерии

Бывшая жена режиссера Резо Гигинеишвили уже не впервые повторяет наряды за более именитыми подругами.

Светская львица Надежда Оболенцева обожает щеголять в обновках. Но на этот раз красавица слегка «прокололась» с выбором. На фото, которым экс-супруга режиссера Резо Гигинеишвили поделилась в Instagram, она предстала в костюме, состоящем из жакета с рукавами-окороками, баской, акцентом на талии в виде крупной розы и мини-юбки.

«Ван лав», — подписала снимок эффектная брюнетка.

Фраза в переводе с английского означает «любовь с первого взгляда». Правда, Надежда не единственная звездная дама, влюбившаяся в красивый костюм с цветочным принтом. Совсем недавно на вечеринке по случаю своего дня рождения точно в таком же наряде блистала певица Валерия.

На это обстоятельство Оболенцевой указали в комментариях ее подписчики, которые более осведомлены в деталях светской жизни столицы, чем Надежда.

«Майская роза», «Ходи так всегда», «Валерия первая засветилась в таком костюме! Очень броский просто», «Как у Валерии», «Божественная», — высказались в Сети.

Стоит напомнить, что Надежда Оболенцева уже не впервые копирует наряды своих более именитых знакомых. Ранее она появилась на светском мероприятии в таком же костюме, как у Ксении Собчак.

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