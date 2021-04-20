«Халявной колбаски много»: Алена Рапунцель показала содержимое холодильников на кухне нового «Дома-2»

Участница проекта «Дом-2. Новая любовь» Алена Рапунцель продолжает, как и обещала ранее, показывать в Instagram, как изнутри устроено реалити-шоу.

На этот раз она удовлетворила самый главный интерес фанатов телестройки — о так называемой халявной колбасе на проекте, любовь к которой часто ставят в вину участникам.

Алена Рапунцель пришла на кухню с телефоном, раскрыла холодильники и показала их содержимое.

«Покажу вам, чем питаются на «Доме-2», — говорит Алена Рапунцель за кадром. — Что у нас есть в холодильниках. Смотрите, сколько у нас тут всего. Колбасочка, сосисочки, яички, морозилка пельменями забита. Халявной колбасы много, вот рыбка. В общем, лакшери еда».

Рядом с Аленой Рапунцель все это время находился ее бойфренд Илья Семин. Он тоже изучал содержимое холодильников.

«Илья, тебе нравится, как кормят на «Доме-2»? — спросила она у парня.

«Честно? Однообразие», — ответил он.

Напомним, Алена Рапунцель на проекте находится без сына Богдана. Мальчик живет с бабушкой, а мама навещает его. По словам участницы «Дома-2», это временно, и скоро она возьмет Богдана с собой.

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