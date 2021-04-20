«Мой папа умер»: Ксения Бородина показала покойного отца на архивном фото

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина впервые прокомментировала смерть своего отца. Ким Джоевич Амоев скончался в середине мая 2018 года, ему было 78 лет. Все это время звезда ни разу публично не обмолвилась о том, что не стало ее папы.

И только сейчас Ксения Бородина решилась заговорить о своей тайне. В сторис Instagram телеведущая поделилась архивным фото своего родителя Кима Амоева, озвучив дату его ухода.

«А где ваша папа? Никогда не говорили о нем?» — поинтересовались подписчики у Бородиной. «Мой папа умер в 2018 году», — ответила Ксения.

Известно, что мужчина не принимал участия в воспитании дочери и не интересовался ею. Родители Бородиной разошлись, когда она была совсем маленькой. Став взрослой, Ксения взяла фамилию матери — Бородина. Ее мама Инна Булатовна вышла замуж за итальянца, и Ксения в детстве много времени проводила в Италии, которую считает своей второй родиной.

Смотрите также