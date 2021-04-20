Оливковая кожа: Настасья Шубская засветила роскошный бюст, раскрепостившись перед камерой

Модель пококетничала в бикини во время отдыха на пляже.

Дочь известной актрисы и режиссера Веры Глаголевой Анастасия Шубская — настоящая красавица. Идеальная фигура, безупречная, ухоженная кожа и лицо с правильными чертами делают Настасью совершенным созданием.

Супруг Настасьи, капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, обожает свою молодую жену, часто балует ее подарками и делает все, чтобы жизнь Шубской и их двух сыновей, Сережи и Ильи, была максимально комфортной.

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Вместе с наследниками Настасья Шубская сейчас отдыхает на берегу океана. Молодая мама запечатлелась на пляже.

Красотка позирует в бикини, лежа на шезлонге. Настасья не стала снимать видео в полный рост, а показала лишь свой роскошный бюст в черном топе.

Шубская прекрасно понимает, как она хороша, а потому довольно игриво ведет себя на камеру: строит глазки, улыбается, непрерывно трогает руками волосы и при этом демонстрирует свою идеальную оливковую кожу и красивую грудь.

Напомним, Настасья Шубская уже почти пять лет живет в счастливом браке с Александром Овечкиным. Пара официально оформила отношения в августе 2016 года, а летом 2017-го устроила пышное торжество.

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