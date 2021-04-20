«Насмешка над выдающимся человеком»: Галкин высказался о видеороликах с участием Зайцева в TikTok

После светского мероприятия, организованного в честь дня рождения легендарного кутюрье Вячеслава Зайцева, стало известно, что мэтра окружают не совсем добропорядочные люди. Некая семья Гарафутдиновых записывала видео с участием Вячеслава Зайцева и в интерьерах его особняка, а затем выкладывала его в TikTok. Появились сведения и о том, что семейство положило глаз на имущество модельера. Проверкой всех обстоятельств этого дела занялся Следственный комитет.

А присутствовавший на празднике в честь 83-летия Вячеслава Зайцева Максим Галкин в эфире программы «Пусть говорят» Первого канала дал свою оценку скандальным роликам.

«Я не знаю этих людей, не могу сказать о них ничего плохого или хорошего. Но хотел бы обратиться к ним и сказать, что нужно учитывать личность нашего великого кутюрье. Эти ролики могут выглядеть нелепо, как насмешка над выдающимся человеком. Поэтому лучше, чтобы этих роликов не было», — высказался Максим Галкин.

Он дал понять, что для того, чтобы подобных историй не приключалось, рядом с пожилыми людьми, и, в частности, с Вячеславом Зайцевым, обязательно должны быть родные.

«В идеале публикацию подобного контента должна регулировать семья. Та же внучка, которая больше соображает в TikTok», — добавил Максим Галкин.

В студии «Пусть говорят» появился и сам Вячеслав Зайцев. Он рассказал, что находится в добрых отношениях с семьей Гарафутдиновых, но совершенно не знал, для каких целей они снимают видео с его участием. Сейчас рядом с Вячеславом Михайловичем его близкие, которые постоянно будут заботиться о нем.

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