«Якобы мы с Аллой сбежали с праздника. Это не так»: Максим Галкин пролил свет на историю с вечеринкой у Славы Зайцева

В начале марта знаменитый модельер Вячеслав Зайцев устроил праздник по случаю своего 83-летия. На него были приглашены Лев Лещенко, Татьяна Михалкова, Максим Галкин с Аллой Пугачевой. Позже выяснилось, что мероприятие организовывали люди из нынешнего окружения Вячеслава Зайцева и билеты на него они продавали по весьма приличной цене.

Сообщалось, что Алла Пугачева, узнав об этом, предпочла тут же ретироваться с вечеринки. Муж Аллы Борисовны, Максим Галкин, впервые прокомментировал ситуацию, рассказав, как все было на самом деле. По словам шоумена, его и Аллу Пугачеву на свой день рождения приглашал лично Вячеслав Зайцев. Он сам звонил Алле Борисовне.

«Мы давно с ним дружим, очень его уважаем. Да, на вечере многие пытались с нами сфотографироваться, но в этом нет ничего особенного. Посмотрели модельное шоу, после чего уехали», — рассказал Максим Галкин в эфире шоу Первого канала «Пусть говорят».

Прокомментировал телеведущий и «побег» с торжества Славы Зайцева, которого, по его словам, не было. Он и Алла Борисовна всегда дозируют свое пребывание на светских мероприятиях.

«Писали, что мы с Аллой якобы сбежали с праздника, но это не так, — сделал акцент Максим Галкин. — Просто стараемся беречь себя, никогда не проводим на мероприятиях слишком много времени».

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