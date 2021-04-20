«Прекрасная. Навсегда»: Максим Аверин почтил память покойной мамы, показав ее архивное фото

Самого близкого человека известного актера не стало четыре года назад.

Звезда сериала «Склифосовский», актер Максим Аверин, в эти апрельские дни скорбит о своей маме Галине Викторовне. Женщина умерла весной 2017 года. Максим Аверин почтил память мамы, поделившись в Instagram фото, на котором она запечатлена совсем юной девушкой с косичками и белыми бантиками.

«Мама. Прекрасная. Навсегда», — подписал черно-белый снимок Максим Аверин.

Аудитория артиста поблагодарила его за память о маме, отметив, что он невероятно похож на свою родительницу.

«Светлая память всегда твоей маме, Максим», «Родители — это самое ценное, что есть в нашей жизни», «Как вы похожи», «Вот откуда у вас такая лучезарная улыбка. Мамина улыбка», «Сердце разрывается», «Красавица! Мамин сын!» — высказались в Сети.

Стоит отметить, что о смерти своей мамы Максим Аверин узнал во время съемок в сериале «Склифосовский». Получив страшное известие, актер вернулся на площадку, записал эпизод и только после этого уехал со съемок.

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