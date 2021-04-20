«Максимальные показатели»: шоу «Маска» вновь продемонстрировало рекордный рейтинг

Самое охраняемое шоу телеканала НТВ «Маска» вновь бьет собственные же рекорды. Рейтинг выпуска, вышедшего в эфир в минувшее воскресенье, 18 апреля, составил 7,2%, доля 22,7% в аудитории 18+. Кроме этого, шоу «Маска» стало лучшим эфирным событием 2021 года среди зрителей в возрасте от 25 до 59 лет с рейтингом 6,3% и долей 23%.

Напомним, в эфир вышел уже десятый выпуск популярного проекта, ставший полуфинальным. По его итогам был разоблачен Носорог — девятый по счету участник шоу «Маски». Как выяснилось, своим вокальным мастерством и пронзительными номерами публику радовал солист группы «Иванушки» Кирилл Туриченко. В момент снятия им маски Носорога доля в аудитории 18+ достигла 33,9% (рейтинг 8,2%).

В ближайшее воскресенье, 25 апреля, поклонников шоу «Маска» ждет новое разоблачение. Это будет уже второй полуфинальный выпуск проекта, который полюбили миллионы поклонников.

Финал уже близок, а телезрители признаются, что им очень жаль расставаться с шоу и его фантастическими участниками.

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