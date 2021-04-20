Квадрокоптер намотал на пропеллер челку гитариста «Би-2»

Инцидент произошел во время съемок ролика на гастролях группы в Барнауле.

20 апреля музыкант Лева Би-2 поделился в Instagram казусом, который произошел с его группой в Барнауле. Артисты решили снять креативное видео с помощью квадрокоптера. По задумке дрон должен был вылететь из окна и снять стоящих на улице участников группы, покружив вокруг них. Вначале все так и было, но затем аппарат подлетел слишком близко к бас-гитаристу Максиму Андрющенко по прозвищу Лакмус. А тот, как известно фанатам группы, является обладателем длинной челки, которая в процессе съемки случайно попала в пропеллер квадрокоптера.

Музыкант не сразу понял, что с ним произошло. Но, судя по видео, обошлось без травм, разве что пострадала шикарная прическа. После столкновения летающий дрон рухнул на землю, но тоже остался цел.

Пока гитаристы группы приходили в себя, Лева на заднем плане издал злобный смех, который сразу добавил ролику позитива. Остается надеется, что музыканты и их поклонники получили наглядный урок, как не стоит использовать квадрокоптер.

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