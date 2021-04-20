«Думала, Алла Пугачева»: маму Рустама Солнцева приняли за Примадонну

Бывший участник «Дома-2», известный колумнист и шоумен Рустам Солнцев, имеет еще и имидж заботливого сына. Он поддерживает теплые отношения с мамой, вместе с ней ездит отдыхать в Майами и одобряет ее стремление выглядеть молодо. Валентине Калгановой под семьдесят лет, ни она, ни сын не скрывают, что прекрасный внешний вид в эти годы – результат пластических операций.

Накануне Рустам Солнцев поделился в Instagam снимком мамы, на котором она запечатлена в модном черном платье и жакете с цветочным принтом.

«Мамо», — лаконично подписал фото Рустам, давая понять, что гордится родительницей.

Аудитория Солнцева пришла в восторг от вида роскошной женщины. Многие признаются, что не сразу поняли, что это мама Рустама. Некоторым показалось, что на фото позируют либо Лариса Долина, либо Алла Пугачева.

«Молодая леди! Приятно видеть! Вот теперь понятно все, какой сыночек!», «Красавица-мама и сынуля-красавчик не только внешне, но и душой!», «Ухоженная, красивая женщина», «Мама – стиляга», «Я подумала, Пугачева. Мама, конечно, шикарная женщина», «Ой, а я подумала, Алла. Обалдеть! Респект Валентине!», «Подумала, Долина», — высказались в Сети.

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