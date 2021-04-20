«Делает ноги максимально вытянутыми»: Водянова в платье свободного кроя появилась на коктейльной вечеринке

Наталья Водянова живет в Париже со своей семьей. Она счастлива в браке с французским миллиардером Антуаном Арно. Девушка подарила ему сыновей Максима и Романа. Также с ней живут дети от первого брака: Лукас, Нева и Виктор. Несмотря на то что модель давно сколотила состояние, она не перестает работать, посещать светские рауты и при этом успевает путешествовать. Этой весной русская красавица приехала в Россию.

Водянова сначала снялась в передаче «Вечерний Ургант». Она объявила о скорой премьере сериала «Русские каникулы», который повествует о ее путешествии с детьми в самых отдаленных краях родины. Примечательно, что после съемок она успела прогуляться с друзьями в элегантном тренче. Вечер 19 апреля завершился тем, что Наталья появилась на коктейльной вечеринке, приуроченной к запуску приложения Vogue Travel.

Модель для такого случая выбрала черное платье свободного кроя. Рукава она предпочла закатать. Подол юбки украшали кружева, а в области декольте красовался принт. Наряд оверсайз дополнила миниатюрная сумка карамельного цвета и нюдовые ботильоны. Наталья сделала небрежную укладку и макияж с акцентом на губы.

Для портала Teleprogramma.pro ее образ оценила фэшн-стилист Алена Кузьмина.

«Платье очень мешковатое и совершенно не корректирует силуэт. Сама модель платья перегружена акцентом в нижней части. Так же хочется отметить что сумка не подходит по стилю, в этот образ более подходящей моделью будет структурированная сумка. Хочется отметить удачно выбранную модель обуви, которая визуально вытягивает рост и делает ноги максимально вытянутыми!» — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Алена Кузьмина — персональный и фэшн-стилист. Окончила курсы по индивидуальному стилю «Стилист в кармане» от звездного стилиста Katy Kiri. Повышала квалификацию на курсе стилиста Насти Ножиной. Опыт работы — четыре года.

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