«Все номера бомбические»: поклонники шоу «Маска» высказались о выступлениях разоблаченного Носорога

В минувшее воскресенье, 18 апреля, на телеканале НТВ состоялся первый полуфинал шоу «Маска». По его итогам жюри приняло решение о разоблачении Носорога, на протяжении десяти выпусков удивлявшего публику и судейскую коллегию своими пронзительными выступлениями.

Под маской Носорога скрывался солист группы «Иванушки» Кирилл Туриченко. После разоблачения он не смог сдержать слез из-за того, что для него шоу закончилось. Теперь Кирилл общается со своими поклонниками, количество которых после «Маски» резко возросло, в Instagram.

«Какой номер Носорожки на шоу «Маска» стал вашим любимым?» — спросил Кирилл Туриченко подписчиков.

Почти у каждого, оказывается, есть свой фаворит. Но многие признаются, что им нравятся все выступления Носорога.

«Мой рай». Просто прочувствовала, так сильно и так нежно. В самое сердце», «Конечно же, «Адажио». Мало кто даже из мировых исполнителей так сможет. Спасибо вам за ваше творчество», «Все номера бомбические. Вы суперкрутой исполнитель», «Лучший номер, конечно, «Мы так нелепо разошлись». Это прекрасная песня, я ее впервые услышала, и как мне повезло, что в вашем исполнении! Эта песня, и правда, счастливая», — высказались поклонники Кирилла Туриченко.

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