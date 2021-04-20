«И эта женщина обвиняла Милохина»: Абрикосов уличил в лицемерии Бородину, представшую на фото с бородой

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина в Instagram предложила своим подписчицам обсудить тему растительности на мужском лице. Звезда спросила девушек, по вкусу им это или нет. А для того, чтобы привлечь внимание к своему посту, Бородина поделилась смелым фото, на котором позирует в образе, напоминающем звезду «Евровидения» Кончиту Вурст, то есть с бородой и усами.

Снимком, а точнее, растительностью на лице, ведущая «Дома-2» зацепила бывшего участника проекта Романа Тертишного, известного еще и под псевдонимом Май Абрикосов.

Он напомнил Ксении Бородиной, как та недавно отчитала тиктокера Даню Милохина за снимок в платье. Тертишный фактически обвинил телеведущую в лицемерии: ведь и это ее фото могут увидеть дети.

«И эта женщина обвиняла Милохина в нарушении гендерной грани?! А сама! Дети Ксении не увидят в «Инстаграме» маму с бородой, не впитают, не потеряют ориентиры?» — задался риторическими вопросами Роман Тертишный.

Напомним, экс-участник «Дома-2» сейчас частенько набирает себе баллы за счет критики звезд реалити-шоу. Чаще других от Тертишного достается Ольге Бузовой, которая теперь, кстати, не имеет отношение к «Дому-2».

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