Венки и искусственные цветы: вдова Бориса Грачевского показала его могилу

Захоронение приведено в идеальный порядок после зимы.

Екатерина Белоцерковская тяжело переживала смерть любимого мужа Бориса Грачевского. Легендарный создатель «Ералаша» ушел из жизни в январе этого года, не справившись с осложнениями, вызванными коронавирусом.

Екатерина Белоцерковская регулярно посещает могилу Бориса Грачевского на Троекуровском кладбище и часто показывает в сторис Instagram, как выглядит захоронение.

Новое фото с погоста появилось и в этот вторник, 20 апреля, спустя три месяца после смерти Бориса Юрьевича.

Могила уже убрана и очищена от живых, но успевших завянуть цветов. Захоронение приведено в идеальный порядок после зимы и присыпано свежим песком. По периметру могилы стоят венки, на ней — искусственные цветы и с портрета смотрит улыбающийся Борис Грачевский.

Снимок в Instagram Екатерина Белоцерковская сопроводила смайликами в виде сердечек черного цвета. Молодая женщина продолжает скорбить по безвременно ушедшему мужу.

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