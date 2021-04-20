«Дом-2» уже не тот»: телезрители обсуждают первый эфир обновленного реалити-шоу

19 апреля телеканал «Ю» показал первый эфир обновленного реалити-шоу «Дом-2». Выпуск спровоцировал горячее обсуждение в Сети. Мнения высказываются самые разные. Одним не нравится, что на проект вернули «старичков», другие считают, что стоило обновить не только состав участников, но и ведущих реалити-шоу, а третьи не принимают сам факт возрождения «Дома-2».

«Дом-2» уже не тот… Не нужно было это открывать. Все красиво закончили, а сейчас непонятно что», «Позор! Зачем открыли опять всю эту грязь?», «Похлеще «мыла» «Санта-Барбары». Там хоть актеры менялись», «Нужно обновить весь состав. Во-первых, ведущие. Я ничего лично против вас не имею, но мне кажется, что вы уже свое на этом проекте изжили. Уберите, пожалуйста, старых надоевших участников. Зачем их притащили? Зачем?» — высказались в Сети.

Хейтерам оппонируют фанаты «Дома-2». Они считают, что все, кому не нравится реалити-шоу, могут поступить очень просто: не смотреть его.

«А мне, наоборот, очень интересно смотреть. Если вам не нравится, то вас никто не заставляет смотреть. Есть люди, которые очень ждали возвращения и с удовольствием смотрят», — утверждают поклонники проекта.

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