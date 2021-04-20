«То, что было – то было»: Алена Косторная вспомнила, как решила вернуться к Этери Тутберидзе

По словам фигуристки, после возвращения ей просто сказали идти работать дальше.

Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию в женском одиночном разряде Алена Косторная в интервью Первому каналу заявила, что у нее не возникло особых проблем после возвращения от двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко обратно в группу к Этери Тутберидзе.

«Собственно говоря, кроме своих «я хочу», наверное, проблем особо не было. То, что было — то было. После возвращения тренеры сказали мне: «Ну все, идем работать дальше». Алена Косторная

Напомним, что летом прошлого года Алена Косторная неожиданно приняла решение уйти из группы Тутберидзе. При этом у Плющенко она особых положительных результатов добиться не смогла. Звезда стала лишь шестой в финале Кубка России и не попала на чемпионат мира.

В марте 2021 года Алена Косторная вернулась к Этери Тутберидзе, которая ее неожиданно для некоторых приняла обратно, хотя расставались они не совсем мирно. Спортсменка заявила, что теперь ее основная цель попасть на олимпийские игры.

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