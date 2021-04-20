Татьяна Навка в трикотажном пальто в клетку посетила храм в Екатеринбурге

Татьяна Навка неустанно работает. Однако из-за пандемии в прошлом году ей пришлось отказаться от гастролей. Лишь зимой она возобновила ледовые шоу. Также спортсменка стала ездить в самые отдаленные и интересные места родины. Она побывала на Байкале и отдохнула в Крыму с семьей. А вот свой день рождения фигуристка отпраздновала дома. Более того, на днях она увиделась с мамой и сестрой, а также своей маленькой племянницей.

Сидеть на одном месте Навка не привыкла. Она отправилась на гастроли в конце апреля. Девушка приехала со своим коллективом в Екатеринбург. Там у нее запланировано два шоу «Руслан и Людмила». При этом спортсменка успела прогуляться по городу и увидеть Храм на Крови, где также есть памятник императору Николаю II и его семье. Татьяна была облачена в белый спортивный костюм и трикотажное серое пальто в клетку. Поясная сумка дополняла ее повседневный образ.

«Даже с учетом того, что время ограничено, успела немного посмотреть негласную столицу Урала. В том числе посетила Храм-Памятник на Крови во имя всех святых, построенный на месте дома Ипатьева, где были расстреляны последний российский император Николай II с семьей. Впечатляющие храм и место памяти», — поделилась звезда.

Поклонники были рады тому, что Навка побывала на Урале. Многие отметили, что местные пейзажи поражают своей красотой. Фигуристка зачастую берет с собой дочек Сашу и Надежду. Однако на этот раз чемпионка позировала одна. Напомним, что шестилетняя наследница спортсменки пошла по стопам мамы и тоже выступает на льду, а 20-летняя Саша учится в престижном вузе.

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