С чем носить кроп-топы: видеосоветы стилиста
Видео
Звезда сериала «Красота небесная» Артем Карасев: «Бывают назойливые фанатки, внимание которых очень пугает»
Видео

«Начали тренировки и заказали шлем»: Тимати рассказал о необычном хобби полуторагодовалого сына

Как отметил музыкант, его наследник увлечен машинками.

«Начали тренировки и заказали шлем»: Тимати рассказал о необычном хобби полуторагодовалого сына
Тимати. Фото: Globallookpress.com

Рэпер Тимати в Instagram рассказал о главной страсти в жизни своего полуторагодовалого сына Ратмира. Оказывается, малыш просто бредит автомобилями.

«Ничто так не интересует Ратмира, как машины. В полтора года — это его главная страсть. Поэтому мы уже начали тренировки и даже заказали шлем, так как на этот возраст их просто не производят. Пообещал сыну вернуться в этом сезоне в мир суперспорткаров, чтобы было на чем в городе вместе ездить. Вот теперь думаю, что бы такое взять?»

Тимати

«Классно. Вот оно счастливое детство», «У вас с Анастасией замечательный малыш», «Какой лапочка. Сидит и смотрит», «Теперь вам нужно открывать детский картинг, чтобы таких малышей привозить к вам кататься», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что сына Ратмира подарила Тимати модель Анастасия Решетова. При этом малышу не было еще и годика, когда они приняли решение расстаться. Ради ребенка они сохранили добрые отношения.

Смотрите также:

Тэги

Анастасия РешетоваАнастасия Решетова последние новостиРатмир ЮнусовТиматиТимати последние новости