«Начали тренировки и заказали шлем»: Тимати рассказал о необычном хобби полуторагодовалого сына

Рэпер Тимати в Instagram рассказал о главной страсти в жизни своего полуторагодовалого сына Ратмира. Оказывается, малыш просто бредит автомобилями.

«Ничто так не интересует Ратмира, как машины. В полтора года — это его главная страсть. Поэтому мы уже начали тренировки и даже заказали шлем, так как на этот возраст их просто не производят. Пообещал сыну вернуться в этом сезоне в мир суперспорткаров, чтобы было на чем в городе вместе ездить. Вот теперь думаю, что бы такое взять?» Тимати

«Классно. Вот оно счастливое детство», «У вас с Анастасией замечательный малыш», «Какой лапочка. Сидит и смотрит», «Теперь вам нужно открывать детский картинг, чтобы таких малышей привозить к вам кататься», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что сына Ратмира подарила Тимати модель Анастасия Решетова. При этом малышу не было еще и годика, когда они приняли решение расстаться. Ради ребенка они сохранили добрые отношения.

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