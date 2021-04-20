«Не буду говорить ни пол, ни имена»: Влад Лисовец сообщил о наличии у него двух внебрачных детей

Как отметил стилист, с мамой его наследников у него случился в свое время личный конфликт.

Стилист Влад Лисовец в шоу «Эмпатия Манучи» сообщил, что у него есть двое внебрачных детей. Когда-то он встречался с девушкой, которая забеременела от него.

«Как мне заявили, у меня есть двое детей. Я не буду говорить ни пол, ни имена. У нас с той девушкой был личный конфликт. Женщины — странные, эмоциональные создания. Но сейчас мы в прекрасных отношениях. Я видел фотографии детей». Влад Лисовец

По словам имиджмейкера, ребята, как ему кажется, на него не похожи. В то же время стилист заметил, что мечтает о наследниках. Сегодня он готов кому-то отдать свое свободное время. Лисовец заявил, что ему всегда прежде всего хотелось быть самим собой. Он не поддерживает устоявшиеся нормы в обществе, когда надо выставлять напоказ своих наследников и обязательно обзаводиться семьей.

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Напомним, что сейчас Владу Лисовцу уже 48 лет. Официально он никогда не был женат. Кроме того, раньше ничего не было известно о его наследниках. Имиджмейкер предпочитал не распространяться о личной жизни.

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