«Всему свое время»: Юлия Михалкова объяснила, почему больше не участвует в откровенных съемках

По словам бывшей звезды «Уральских пельменей», сейчас в ее жизни другие интересы.

Бывшая звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова в сторис Instagram ответила на вопрос своих подписчиков, жалеет ли она, что приняла участие в откровенной фотосессии для мужского журнала в 2013 году. Тогда эти кадры произвели эффект разорвавшейся бомбы и очень широко обсуждались в Сети.

«Вы спросите меня: «Юля, окажись ты снова в 2013 году, согласилась бы сняться в журнале?» Отвечу на сто процентов? «Да!» Сегодня на подобное предложение на сто процентов отвечу, что нет. Всему свое время». Юлия Михалкова

Михалкова также вспомнила, как пришла к бабушке, и та держала в руках свернутый в трубочку журнал. По словам артистки, она ожидала, что родственница ударит ее. Бабушка же произнесла: «Какая ты у меня красивая, Юленька». Эти слова, как она отметила, перевешивают тонну критики, обрушившейся на нее.

Напомним, что в те годы Юлия Михалкова встречалась со свердловским депутатом Игорем Даниловым. Сейчас звезда не рассказывает о своих отношениях. Официально она не замужем.

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