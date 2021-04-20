«Мы искренне любим друг друга»: жена Степана Меньщикова простила мужа после измены

По словам Ангелины Монах, сейчас у них в жизни с супругом происходит не самый простой момент.

Жена бывшего участника «Дома-2» Степана Меньщикова Ангелина Монах в Instagram сообщила, что простила мужа после его измены.

«Вы все видели, что в моей жизни сейчас происходит не самый простой период со Степой. Но это лишь небольшие трудности на нашем пути! Мы искренне любим друг друга».

Ангелина Монах

Как заметила Ангелина Монах, в ее жизни было много боли и обид. Порой ей было очень тяжело идти вперед. С 18 лет она создает себя сама. По словам жены Степана Меньщикова, на ее пути встречались злые люди с недобрыми намерениями. Но она никогда не сдавалась. В конце своего поста Ангелина Монах посоветовала всем не распыляться на гнев и злость. Счастье и добро, как она считает, живет вечно.

Ранее Ангелина Монах показывала женщину, с которой ей изменяет муж. Фотографию ей прислали подписчики. Монах жаловалась, что ее супруг порой не появляется дома по два дня. Он стал вести разгульный образ жизни.

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