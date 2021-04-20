Девушка-праздник: Клава Кока в неоновых ботфортах и колье Louis Vuitton устроила дефиле перед публикой

Клава Кока в этом году удивляет не только своих поклонников яркими необычными луками, но и профессиональных фэшн-экспертов. Совсем недавно мы писали об образе звезды с разновеликой юбкой и велосипедками, который искренне восхитил стилиста-имиджмейкера Юлию Люгай. И вот очередной аутфит, который вновь приковал к себе внимание публики.

Блондинка предстала на концерте в «Лужниках» в канареечном меховом пальто, сочетав его с ботинками-ботфортами неонового оттенка и черным мини-платьем. Его певица украсила лаковым поясом-корсетом. А на шею примерила металлическое колье Louis Vuitton.

В таком виде звезда не только выступила на сцене, но и прогулялась вдоль линии зрительских кресел, радуя зрителей женственным дефиле.

«Выступать перед 80-ти тысячным стадионом очень волнительно, но то ли еще будет…. Люблю свою работу», — прокомментировала Клава выложенные в Instagram фото и видео в образе.

К слову, о моде на неоновые тона ранее рассказывал Александр Васильев. Впервые тренд появился 30 лет назад, сейчас он переживает новый взлет популярности.

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