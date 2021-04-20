Гражданский муж Лорак назвал единственную певицу, которой всегда удавалось быть на вершине

Как отметил продюсер Юрий Фалеса, остальным так и не посчастливилось дотянуться до ее уровня.

Бывший гражданский муж певицы Ани Лорак продюсер Юрий Фалеса, с которым она была вместе с 1995 по 2005 год, заявил, что в шоу-бизнесе только одной исполнительнице удавалось все время находиться на вершине.

«Один артист не может всегда быть на верхушке. Это удавалось только Пугачевой. Но опять-таки характер Аллы Борисовны и Лорак — небо и земля! У Каролины на пути всегда были хорошие люди, которые искренне к ней относились».

Юрий Фалеса

Как отметил Фалеса, о Лорак всегда с трепетом говорит поп-король Филипп Киркоров. Он многое для нее сделал и ничего не просил взамен. Кроме того, Лорак всегда считалась мягкой исполнительницей. В отличие от той же Светланы Лободы, которую многие считают женщиной-стервой.

Как заметил Фалеса, по таланту Лорак стоит выше Лободы. Просто в «конкурентку» вкладывается больше денег. Кроме того, из-за мягкости Лорак не может переступать через людей, как это делает порой Лобода, приводит «Собеседник» слова продюсера.

Напомним, что Юрий Фалеса познакомился с Ани Лорак, когда ему было уже 50. Вскоре между ними завязались романтичные отношения, но свадьбой дело так и не закончилось.

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