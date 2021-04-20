Стильная леди: Назима в кожаном топе под корсет и сапогах-чулках прогулялась по Красной площади

Певица Назима появилась на Красной площади в Москве в модном аутфите, примерив карамельное пальто, широкие кюлоты, водолазку и сверху топ-корсет. Свой образ певица дополнила сапогами-чулками. Фото с променада звезда обнародовала в личном блоге.

«Весна. Просто какой кайф гулять вечером в городе. Хочу научиться кататься на электросамокате, ни разу не пробовала», — подписала она кадр.

Отметим, что о моде на корсетные элементы в одежде ранее рассказывала Эвелина Хромченко. Она же советовала сочетать топы с базовыми элементами вроде бадлонов и рубашек. Что касается карамельного цвета пальто, то он не сходит с модных подиумов уже несколько сезонов подряд и вряд когда-либо потеряет свою актуальность. Ведущая «Модного приговора» в принципе считает коричневые оттенки одними из самых универсальных. Они легко миксуются с другими тонами и практически никогда не надоедают.

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