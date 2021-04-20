Завтрак на Мальдивах: Яна Рудковская не скрыла животик в лазурно-синем купальнике на бретелях

Звезда сейчас отдыхает на островах в роскошной вилле.

Яна Рудковская одной из первых поддержала тренд на демонстрацию собственных завтраков в Сети. Будучи в отпуске на Мальдивах, она не стала изменять себе и показала в личном блоге свою прекрасную утреннюю трапезу.

Как водится в здешних местах, продюсеру подали пищу на плавучем подносе, спустив его в бассейн. Блондинка поспешила примерить лазурно-синий купальник с сетчатыми элементами и запечатлеться рядом с едой. В полупрозрачные вставки хорошо проглядывался животик Яны, а длинные ноги эффектно возлежали на первом плане.

Правда, некоторые фолловеры в очередной раз заподозрили жену Евгения Плющенко в фотошопе, обратив внимание на то, что стопа кажется излишне большой на фоне всего тела.

«Размер ноги — 45 точно. Ноги собирайте», «Ступня… аккуратнее с фотошопом», «Стопа такая большая?», «Как же некрасиво», «Я просто ржу с этих ног», — раскритиковали девушку фолловеры.

Однако преданные почитатели звезды оказались иного мнения. «Красотка», «Какая же вы хрупкая и красивая», «Длинноногая красотка», «Залюбовался», — написали они.

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