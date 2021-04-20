«Некогда было страдать»: гражданский муж Ани Лорак объяснил, почему расстался с певицей

Как отметил Юрий Фалеса, вместе с исполнительницей он был на протяжении десяти лет.

Гражданский муж певицы Ани Лорак Юрий Фалеса, который познакомился с ней, когда ему было уже 50 лет, заявил, что их отношения начали портиться в 2005 году. До этого они десять лет были вместе. На Украине в те годы была непростая политическая ситуация. Лорак, к примеру, отстранили от «Евровидения». Певица пережила сильный моральный стресс и очень переживала.

Как отметил Фалеса, им удалось разойтись по-хорошему. Он оставил певице всю команду и музыку. Позже Фалеса предложил Лорак еще раз поехать на европейский песенный конкурс. Но тогда рядом с ней был уже муж Мурат Налчаджиоглу. Именно он взял на себя весь менеджмент, а Фалеса в итоге остался ни с чем.

«Лорак для меня была всем. Было очень тяжело. От всего отвлекла работа. Некогда было страдать».

Юрий Фалеса

Напомним, что Ани Лорак в итоге все-таки попала на «Евровидение». Это случилось в 2008 году. Певица заняла почетное второе место, сообщает «Собеседник».

Смотрите также: