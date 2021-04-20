«Шансов выжить у нее не было никаких»: Татьяна Тотьмянина вспомнила гибель мамы в ДТП

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Тотьмянина в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнила смерть своей мамы в ДТП в 2009 году.

«Муж Леша тогда мне очень помог. Он со своими шутками вытаскивал меня обратно в жизнь, на лед. Там у меня было время забыться». Татьяна Тотьмянина

Как отметила Тотьмянина, у них начинался тур с ледовыми шоу по стране. «Мама приехала из Санкт-Петербурга забрать наших собак. Погода была плохая. Но ее почему-то дернуло поехать домой. Как я потом прочитала в ее дневнике — сделать завещание. Она вылетела на встречную полосу прямо под фуру. Шансов выжить у нее не было никаких. Я надеялась на чудо. Она семь дней провела в реанимации. Врачи сразу сказали, что очень сильное повреждение мозга и ей не выжить. Она попала в аварию 22 января, а на 23 января у нее стояла запись к нотариусу. Она сама предначертала свою судьбу», — заявила Тотьмянина.

Напомним, что Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин выиграли на Олимпиаде в итальянском Турине в 2006 году в соревнованиях спортивных пар. Позже фигуристка вышла замуж за олимпийского чемпиона Алексея Ягудина. От него она родила двух дочек.

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