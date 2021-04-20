«Это чудо»: беременная Горбань показала пополневшую фигуру в лавандовом купальнике

Актриса Мария Горбань прославилась не только запоминающейся ролью в сериале «Кухня» и своим участием в рекламе в качестве киножены Дмитрия Нагиева. Звезда — активный блогер, в социальных сетях она зарабатывала огромное количество лайков при помощи многочисленных снимков в купальниках. Однако, узнав о своей беременности, артистка перестала активничать в блоге без объяснения причины.

Спустя несколько месяцев, Мария все-таки призналась – она в положении, а чуть позже выложила фото в купальнике, которое, наверняка, ждали от нее многие фолловеры. Купальный наряд оказался приглушенного лавандового оттенка, тренд на который, по словам Эвелины Хромченко, переживает последние деньки.

«Ведь это чудо, что ни говори», — подписала свое фото Горбань.

Напомним, актриса замужем за кинооператором Кириллом Зоткиным, расписавшись с ним в начале 2021 года. От первого брака с осветителем Олегом Филатовым она воспитывает дочь Стефанию.

Смотрите также