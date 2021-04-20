Татьяна Тотьмянина рассказала о романе с женатым тренером, который был старше на 22 года

Фигуристка Татьяна Тотьмянина в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о своем романе с тренером Олегом Васильевым, который был старше ее на 22 года. При этом она разорвала отношения со своим партнером Максимом Марининым.

«Невозможно закончить ни одних отношений, находясь на виду друг у друга, чтобы было хорошо и одному, и другому. На тот момент каждый из нас нашел правильную цель и шел к этой цели. Каждым отношениям определен свой срок. Тем более первым отношениям. Люди только начинают познавать свой мир». Татьяна Тотьмянина

Как отметила Тотьмянина, Олег был ее учителем. «Когда мы приехали в Америку, то были с Максимом словно слепые котята. Олег нас учил, как правильно водить машину, как платить за свет, где покупать продукты. Простые бытовые моменты, о которых мы бы не узнали. Он старше меня на 22 года. У него был официальный брак, но он не жил с женой уже несколько лет. Я никогда не хотела быть просто женой. Хотела семью. Иногда лучше, чтобы что-то не случилось в этой жизни, поэтому с Олегом мы тоже расстались», — заметила фигуристка.

Напомним, что Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин выиграли на Олимпиаде в итальянском Турине в 2006 году в соревнованиях спортивных пар. Позже фигуристка вышла замуж за олимпийского чемпиона Алексея Ягудина.

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