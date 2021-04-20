«Хоть картину рисуй»: Бузова вышла на террасу отеля обнаженной, завернувшись в одеяло по пояс

Ольга Бузова провела несколько приятных дней в Евпатории, артистка здесь работала над новым проектом, а заодно отдыхала. Естественно, что из Крыма девушка выложила далеко не одно фото на странички своих социальных сетей.

Одно из них оказалось особенно интригующим. Завернувшись в одеяло, звезда вышла на террасу своего отеля, приспустив облачение до линии талии. Кто фотографировал Ольгу в этот момент со спины осталось загадкой.

«Как я счастлива, что со временем научилась совмещать работу с отдыхом. Когда ты работаешь в удовольствие, и еще удается немного отдохнуть — это так здорово. Вчера был шикарный съемочный день, и не менее шикарный вечер. Улетаю в дождь — хорошая примета. Всем доброе утро», — подписала она фото.

Верные почитатели Бузовой мгновенно отреагировали на этот пост в Instagram. «Такие линии — хоть картину рисуй. Жаль, что я не художник», «Такая нежная», «Что-то потеряно…Уже не интересно, меняйтесь. Такое уже было», — прокомментировали снимок фолловеры.

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