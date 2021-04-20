«Они подумали: Носорог – актер»: звезда «Маски» Туриченко рассказал, как запутал жюри на проекте

Все меньше участников остается на шоу «Маска», а это значит, что финал не за горами. Претендентов на победу сейчас пятеро — это Заяц, Змея, Лама, Неваляшка и Крокодил. Недавно проект покинул Носорог, в костюме которого скрывался солист группы «Иванушки» Кирилл Туриченко. Музыкант надеялся продержаться на проекте дольше, но жюри решило иначе.

Как Кириллу удалось долгое время скрывать свою личность в маске и не выдать себя, он рассказал после шоу. Задача участников — не выдать себя голосом, поэтому многие старались как-то изменять свои вокальные данные.

Например, Марк Тишман за восемь номеров ни разу не спел своим настоящим тембром. И ушел нераскрытым.

Кирилл Туриченко тоже поначалу старался изменять голос. Но недолго.

«Я его изменил в первом выпуске, где пел Носкова, потом, когда исполнял Belle. На Кипелове приходилось хрипеть, было больно. Вот тогда как раз Валерия высказала мнение, что под маской не певец. Они подумали: Носорог — актер. Я был рад, что удалось запутать таких маститых артистов», — поведал артист сайту StarHit.

О том, что Носорог — это Кирилл Туриченко, первой заподозрила Регина Тодоренко. Девушка второй сезон занимает место в жюри и иногда попадает точно в цель своими догадками.

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