Стиль к рекомендации: Алферова примерила персиковое платье-комбинацию с кроссовками в тон

Актриса Ксения Алферова составила модный лук, скомбинировав шелковое платье-комбинацию персикового оттенка на тонких бретелях с кроссовками. Декоративные элементы обуви сочетались по цвету с нарядом звезды.

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Лук в стиле спорт-шик Teleprogramma.pro попросила прокомментировать стилиста-имиджмейкера Аню Морозову.

«Оттенок платья гармонирует с цветом волос Ксении, образ выглядит сбалансированно. Обувь сочетается с платьем, сочетание спортивной обуви с минималистичными платьями смотрится интересно. Платье-комбинация должно быть в гардеробе каждой девушки, его можно носить как самостоятельную вещь, так и сочетать со свитерами, футболками, жакетами», — высказалась эксперт в разговоре с корреспондентом Teleprogramma.pro.

Справка Teleprogramma.pro

Выпускница МГИМО, окончила курсы для стилистов в Британской высшей школе дизайна (БВШД), а также повышала квалификацию на курсах Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Опыт работы — 4 года.

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