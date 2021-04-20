Утренние нежности: Подольская показала, как обнимается с малышом Ванечкой после пробуждения

Чужие дети растут быстро, и в этом уже убедились поклонники певицы Натальи Подольской. Старшему сыну звезды и Владимира Преснякова – младшего Артемию уже пять лет. Более того, вот-вот полгодика исполнится малышку Ванечке, который, казалось, родился совсем недавно.

Прибавление в семье певицы и музыканта случилось в октябре прошлого года. И мальчик серьезно подрос. Подольская показала, каким он уже вырос, опубликовав совместное фото после утреннего пробуждения.

На снимке звездная мама нежно прижимает непоседу к груди и целует в затылок. При этом крохе уже не терпится познавать мир — он отвернулся от родительницы и переключил все внимание в сторону.

«Нежность!», «Какое трогательное фото-столько любви, нежности!», «Милота!», «Маленькое , счастье!», «Малышонок», «Вам тоже совсем скоро пол годика», «Какой большой уже!» — пишут поклонники под снимком.

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