«Неваляшка прикатилась»: некоторые зрители «Вечернего Урганта» убеждены, что Юрий Гальцев — это герой «Маски»

Заслуженный артист России, актер театра и кино Юрий Гальцев стал гостем на вечернем шоу у Ивана Урганта. 12 апреля он отметил 60-летний юбилей и на программе рассказал шоумену, что родители назвали его в честь Юрия Гагарина, который совершил свой полет в космос как раз в день его рождения. Хотя мама с папой планировали для него другое имя — Роман.

После нескольких шуток и пародий на бабушку, Эльдара Абдразакова, а точнее его вокал, и музыкальной развязки, где Гальцев и Ургант спели дуэтом, телезрители пришли в восторг и поспешили дать обратную связь. В комментариях под публикацией на YouTube некоторые и вовсе убеждены, что Гальцев — это герой шоу «Маска» на НТВ.

«Неваляшка прикатилась», «Гальцев и в шоу «Маска», и в «Матрешке» неподражаем. Посмотрите, как идет вперед к финалу», «Если он действительно в Неваляшке, то это просто восторг! Мое уважение таланту», «Гальцеву Оскара!», «Гальцева было преступно мало… Неваляшку в студию», «Гальцев талант, профессионал, Неваляшка вы наша», «Неваляяяяшка!», «Ооо, Неваляшка», — пишут в комментариях.

Уже два месяца на НТВ в вечернем воскресном эфире кипят страсти. Шоу «Маска» приближается к финалу, и на проекте осталось пятеро участников — Змея, Лама, Неваляшка, Крокодил и Заяц.

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