Юбка поверх велосипедок: Клава Кока составила яркий образ в модных тенденциях

Певица Клава Кока в очередной раз решила удивить своих поклонников необычным луком. Звезда примерила пеструю блузку поверх лифа цвета восточных специй, подобрав к нему в тон перчатки. Кроме того, на ней оказалась разновеликая юбка из эко-кожи, под которой просматривались велосипедки.

больше по теме Михалкова вслед за Нетребко облачилась в малиновый жакет, закатав рукава по моде Звезда также добавила образу актуальности при помощи худи.

Необычный стайл известной блондинки специально для Teleprogramma.pro прокомментировала стилист-имиджмейкер Юлия Люгай.

«Клава Кока не стесняется ультраярких образов. В своих луках Клава Кока уделяет много внимания цвету. И здесь мы можем наблюдать, как молодая звезда нашей эстрады не сдерживает себя в сочетании самых контрастных цветов в принте этой глянцевой рубашки с объемными рукавами, оставаясь популярными уже несколько сезонов подряд.

Кроме того, что Клава Кока любит одеваться ярко, она всегда по-своему предлагает прочтение любой вещи или тренда и миксует их между собой так, как считаем нужным. И в этом аутфите, мы видим что звезда делает ставку на экстраординарное сочетание вещей в ансамбле, когда в итоге весь образ нам кажется немного необычным, скорее даже странным, с вычурной эстетикой.

Но мы прекрасно понимаем очевидность такого нескучного образа Клавы, этого требует сцена и чем больше небанальных сочетаний вещей в комплекте, тем больше внимания к образу. Именно поэтому к такой глянцевой рубашке с контрастным ярким принтом Клава Кока смело подбирает ультракороткую разновеликую юбку из лаковой кожи, надетую поверх полупрозрачных велосипедок.

Отдельной строкой хочу выделить макияж Клавы, который сыграл не последнюю роль в создании ее яркого образа. Сочные широкие стрелки красного оттенка и губная помада с глянцевым блеском поддержали этот нетривиальный концертный образ», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Юлия Люгай — стилист-имиджмейкер. В фэшн-индустрии 1,5 года. Окончила школу творческих профессий Talentsy по курсу «стилист-имиджмейкер», прошла обучение в школе Карины Нигай «Я fashion-блогер», в Stylehunter School — курс Fashion styling Лины Дембиковой.

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