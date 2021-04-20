Михалкова вслед за Нетребко облачилась в малиновый жакет, закатав рукава по моде

Мода на 90-е дает о себе знать. В то время богатые мужчины, которых называли «новыми русскими», повально облачались в малиновые пиджаки. Сейчас этот тренд вернулся, но уже в составе женского гардероба, а российские звезды подхватили это течение.

Недавно на звездной вечеринке в шелковом жакете малинового оттенка отметилась оперная певица Анна Нетребко, которая сочетала его с черными лосинами и неоново-желтыми кроссовками. К слову, флуоресцентные оттенки, которые сейчас актуальны, были в моде и в «лихие» годы тоже.

Экс-участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова тоже не отказалась от удовольствия примерить модную вещь. Она скомбинировала жакет с мини-юбкой в тон, с сапогами с плотным голенищем и черным худи. Эта кофта, по мнению Эвелины Хромченко, всегда омолаживает образ и делает его более динамичным. Стоит отметить, что актриса по моде закатала рукава на жакете — так, чтобы из-под него выглядывала кофта.

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