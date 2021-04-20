«Хотел еще в первом сезоне»: звезда «Маски» Туриченко рассказал, как прошел кастинг на шоу

На телеканале НТВ продолжает бить рекорды популярности музыкальное шоу «Маска». В десятом выпуске был рассекречен Носорог. В костюме голубоглазого персонажа все это время находился Кирилл Туриченко, солист группы «Иванушки». Музыкант полюбился членам жюри и телезрителям благодаря вокальным данным и харизме, а, сняв маску, очаровал искренностью, когда заплакал.

Кирилл Туриченко исполнил прощальную песню на бис в дуэте с Филиппом Киркоровым. Поп-король остался впечатлен талантом юноши. Кстати, голосистый солист «Иванушек» мог стать звездой «Маски» намного раньше.

«Хотел еще в первом сезоне, но у меня был плотный график. Когда узнал о кастинге на второй, очень быстро сориентировался», — рассказал Кирилл Туриченко.

В отличие от первого сезона «Маски», куда артистов приглашали продюсеры, во втором уже проходил настоящий кастинг. И Туриченко успешно его преодолел.

«Меня прослушали, исполнил несколько песен, которые считал подходящими для этого шоу. Отзывы были замечательными, буквально через несколько дней я уже приступил к репетициям», — поведал о кастинге порталу StarHit артист.

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